Salut,sortira le 29 Juillet unpour la sortie deau Japon. Cette manette aura la forme d'un(monstre de base emblématique de la licence).Lien de précommande : Nin-nin-game.com avait déjà sorti par le passé une manette en forme de Slime Bleu et même une à l'image du Metal Slime.

posted the 04/14/2017 at 08:39 PM by momotaros