Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Les hypothèses suivantes proviennent de l'ancien rédacteur en chef de Famitsu et de l’actuel président d'Entertbrain, Hirokazu Hamamura :- des gens achèteront les deux versions, Ps4 et 3DS- Dragon Quest XI se vendra plus que Pokemon Sun & Moon et Final Fantasy XV- Dragon Quest XI se vendra à plus de 5 millions d'unités au Japon- la version Nintendo Switch, combinée à l'afflux de joueurs smartphones, aidera le jeu à atteindre ces 5 millions- Dragon Quest XI pourrait même se vendre encore plusPour rappel, le jeu sortira sur Ps4 et 3DS le 29 juillet prochain au Japon, alors que la version Nintendo Switch n’a pour le moment pas de date de sortie…Source : http://www.gonintendo.com/stories/278085-enterbrain-ceo-says-dragon-quest-xi-will-sell-over-5-million-copi