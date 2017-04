6 officiels- Spring Man- Ribbon Girl- Ninjara- Master Mummy- MechanicaEnfin, Min Min, dernier personnage dévoilé (mis à part les quatre personnages jouables non annoncés officiellement aperçus lors du Nintendo Direct).Pendant le Nintendo Direct, quatre personnages jouables non annoncés officiellement ont été aperçus :

Like

Who likes this ?

posted the 04/14/2017 at 08:30 PM by nicolasgourry