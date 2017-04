L'E3 approche et avec lui la présentation de State of Decay 2, mais, Undead Labs continue peu à peu de nous alimenter en info. Aujourd'hui, on nous parle des survivants.Une nouvelle fois nous n'incarnerons pas un personnage mais bien toute une communauté qui viendra à grandir, ou non.Chacun ayant leur propre combinaison d'apparence, de traits et de besoins. C'est à nous de gérer et de satisfaire ces besoins pour non seulement survivre mais aussi faire en sorte que notre communauté voit demain comme une meilleure journée.Comme dans le premier State of Decay, nous serons amenés à recruter d'autres survivants, chacun ayant ses particularités, que ce soit compétences ou tenues. Choses qui seront verrouillées au début, lors de la rencontre. Maintenant comment créer ces survivants ? Tout commence avec ce genre de dessins :State of Decay 2 comporte un monde grouillant avec beaucoup de variété humaine, et les survivants eux-mêmes sont générés dynamiquement à partir de listes de visages, de personnalités et de vêtements. Ils veulent également rester fidèles à la vision de l'état de détérioration qui pourrait arriver tout de suite ici. Ils ont choisi des vêtements que n'importe qui aurait pu porter, comme des hoodies et des vestes en cuir, moins de cornes et d'armures forgées à la main.Plus d'une centaine d'amis et de membres de la famille, ainsi que des développeurs et des membres de la communauté, ont parcouru le processus de reconnaissance faciales ci-dessus.Ils prévoyaient de gérer les visages par photogrammétrie, parfois ils ont mis des visages d'acteurs célèbres et d'actrices en placeholder, c'est pourquoi certaines images sont pixélisées ici. De là, ils ont choisi les vêtements et les tenues qui correspondaient à leurs objectifs (vestes en cuir : élégant et résistant aux zombies), et ils se sont mis à travailler pour s'assurer qu'il y avait une grande variété pour chaque élément.