Voici une Information autour de la Nintendo Switch :La Nintendo Switch aura réalisé un démarrage très fort aux USA. Elle démarre mieux sur le mois que la Ps1, la N64, la Ps2, la Xbox, la PsP, la Ps3, la Xbox 360 et la PsVita. Pour faire simple, seules la Xbox One et la Ps4 ont fait un meilleur démarrage sur ce marché. La demande étant forte, il faudra voir si la console se maintient bien sur le long terme…Source : https://twitter.com/ZhugeEX/status/852679026183471104