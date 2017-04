Hello mina sanJe vous Re-presente ma collection Playstation 4 a ce jourPres de 40 jeux en confondus, jeux japonais & euro & collectormon premier jeu PS4 etait Infamous (que j'ai achete un mois avant d'achete la console enfevrier 2015)et mes derniers jeux sont NieR automata, Kingdom hearts 1.5/2.5 remix collectionmon dernier c'est hier avec Persona5 Version prenium collector.en version filme deux parties -collector et jeux normalNoter bien: si vous n'ettendez pas bien !!veuillez mettre un casque audiogallerie complete sur google.comhttps://goo.gl/photos/oLoXLruHQy6TX8w86voici la liste complete ci-dessusPlaystation 4 Tous mes jeuxTotal 40jeux14 Jeux Japonais-Star ocean 5 Integrity and Faithlessness-Biohazard Origins collection-Biohazard Revelations 2-Metal Gear Solid V:Ground zeroes-Dragon quest Heroes-Final Fantasy X/X-2-Oneechan bara Z 2 CHAOS-Tales of beseria-Persona 5-Kingdom hearts 2.8 HD Chapter Final Prologue-Nier Automata-Senran Kagura Peach Beach Splash-Senran kagura Estival Sakura edition-World of Final Fantasy-Gravity Rush HDremaster-Gravity Rush 2-The last of us HD remaster-Uncharted 4:Thief's end-Uncharted 1 a 3-Deception IV Nightmare Princess-Bloodborne-Infamous second son-Killzone Shadow fall-Batman Arkham knight-Last guardian+bonnus reservation-Final Fantasy XV-Kingdom hearts 1.5+2.5 HD Remix-Tearway HD Refloded-Dead or alive Xtreme 3 Venus collector(Saikyo package)-Dead or alive 5 Last round collector-Metal Gear Solid V:The Phantom Pain special edition-Nitro + Blasterz collector edition-Kingdom hearts 1.5+2.5 HD Remix e-store limited edition7 jeux euro-Final Fantasy Type O-HD remaster collector-Final Fantasy XV deluxe-Kingdom hearts 2.8 HD Chapter Final Prologue collector-Odin shpere Leifhrasir collector-Metal Gear Solid V:The Phantom Pain collector-Persona 5 Perminum edition "Take your heart"c'est tous pour ce poste, a bientotcdlrafael Bquelques images