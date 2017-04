Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Digital Foundry a analysé ces trois versions. Il est possible de voir la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=FP1ErZ8YuzQ Selon eux, en comparant la version Nintendo Switch à la version Ps4, on remarque que certains éléments visuels ont été redimensionnés. Le jeu sur Nintendo Switch a une résolution à 1080p lorsqu'il est ancré et est composé de plus de pixels que ma version Xbox One. Cependant, l'occlusion ambiante est supprimée et les détails des ombres sont réduits. Au niveau du frame rate, le jeu fonctionne principalement à 30 images par seconde. Il y a quelques chutes cependant…Source : http://nintendoeverything.com/digital-foundry-compares-lego-city-undercover-on-switch-to-ps4-wii-u-original/