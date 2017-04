Les graphismes (du jeu) sont stupéfiants. Je ne les considère même pas comme des graphismes car ils me transportent véritablement dans les bois. Je suis dans cet environnement surdéveloppé et je me dis "comment font-ils pour proposer tant de feuillage et une telle densité dans un jeu en monde ouvert ?"



Vous pouvez être certains que j'ai été voir mon équipe et je leur ai dit : "Ok. Voilà où est désormais placée la barre. Nous devons faire mieux que ça." C'est génial. Nous sommes super heureux pour vous car nous savons à quel point vous avez travaillé dur sur ce jeu.

Sony a récemment mis en ligne une vidéo (relatée plus bas dans les articles) dans laquelle Neil Druckmann, le directeur de la création de Naughty Dog/auteur de The Last of Us : Part II, parle avec Hermen Hulst, le directeur général de Guerrilla Games. Au cours de cette conversation, Neil Druckmann révèle son admiration pour les graphismes de Horizon Zero Dawn :Neil Druckmann ne manque donc pas d'ambition pour son studio et ses prochains jeux. Annoncé en décembre dernier, The Last of Us : Part II n'a pas encore de date de sortie. Naughty Dog a encore du temps pour tenter de faire mieux que le studio hollandais.