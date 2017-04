Cela ne vous aura pas échappé, ARMS est une nouvelle licence créé en interne par Nintendo après Splatoon, mais c'est surtout un nouveau genre de jeu de combat. Et qui dit jeu de combat dit son lot de combattants.Le site officiel japonais dédié au jeu a été mis à jour et si l'on ne connait toujours pas l'histoire en général, on a désormais quelques spécificités sur les personnages.Je vous ai quasiment tout mis ici sachant qu'il ne manquerait que les diagrammes stats de chaque personnages que je ne peux traduire vu que ce sont des images, mais si vous avez la curiosité ce ne serait-ce que pour voir le site officiel voici le lien : https://www.nintendo.co.jp/switch/aabqa/index.html- Le héros du jeu à la drôle de coiffure en ressort.- Affiliation : Spring Gym- Age : 20 ans.- Taille : 182cm.- Poids : 76kg.- Aime : Les entrainements intensifs et les pizza (peut en manger 12 à la suite).- Spécial: Il peut renvoyé un coup et si ses points de vie sont faible ses coups restent chargés. Le personnage pour les joueurs néophytes.- Stage associé : Spring Stadium.Spring Stadium est une arène gérée par Spring Gym. De forme carrée et plat, les bords sont couvert de trampoline. C'est un lieu incontournable des combats d'ARMS.- L'idole des fétichistes du ruban.- Affiliation : Ribbon Label.- Age : 17 ans.- Taille : 169cm.- Poids : Autant que ses fans le pensent !- Aime : Chanter pour ses fans.- Spécial : Elle peut effectuer un double saut, ce qui en fait une duelliste aérienne.- Stage associé : Prochainement.- Le mystérieux ninja qui ne nous dit pas tout de ses passions.- Affiliation : Rasen Ninja University.- Age : 21 ans.- Taille : 179cm.- Poids : 68kg.- Aime : Se cacher à l'abris des regards et la lecture.- Special : Il est très rapide et il disparait lorsqu'il effectue des esquives ce qui le rend moins prévisible.- Stage associé : Ninja College.Cette arène est situé devant l'école de ninja sur un large escalier, un lieux emblématique où l'école située en hauteur reçoit les challengers en contrebas.Master Mummy - La momie la plus propre au monde.- Affiliation : Mummy Hospital- Age: Inconnu- Taille : 231cm- Poids : 167kg- Aime : Sa famille.- Special : Son corps solide lui permet d'encaisser les coup faible tout en avançant sur ses adversaires.- Stage associés : Mummy Hospital.Cette arène est situé sur une place devant l'hopital d'où vient Mummy Master. Elle est de forme circulaire. Il est dit que depuis que plus personne ne vient ce lieux est tombé en ruine.- La fille karatéka comestible.- Affiliation : Noodle Dining Hall.- Age : 18 ans.- Taille : 167cm.- Poids : Au régime...- Aime : Les ramen de sa mère.- Special : En esquivant elle réalise un coup de pied permettant de bloquer les coups adverse.- Stage associé : Ramen Bowl.Cette arène est situé juste devant le restaurant des parents de Min Min. De forme circulaire, elle est creuse en son centre et ses motifs orientaux rappellent les bols.- Le personnage qui rempli le quota de loligirl.- Affiliation : Scrap Yard.- Age : 15 ans.- Taille : 234cm (en armure), 158cm (sans armure).- Poids : 545kg (en armure), 45kg (sans armure).- Aime : Les combattants d'ARMS (et en particulier Ribbon Girl).- Special : Elle ne craint pas les dégâts de recul mais elle est plus lente. Son robot lui permet de planer quelques instant en l'air et ainsi d'avoir un avantage ascendant.- Stage : Prochainement.4 autres personnages ont été brièvement aperçu lors du dernier Nintendo Direct, ce qui porterait le casting à 10 personnages.Je dois bien avouer que le gameplay de Min Min me branche, à voir manette en main. Certains ont pu même essayer le jeu en janvier dernier, alors quel est le personnage qui vous intéresse le plus jusqu'à présent ?