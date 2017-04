Nintendo a annoncé sur son site officiel que deux maintenances de ses serveurs auront lieu la semaine prochaine. Voici toutes les informations pratiques les concernant :Première maintenance :Console concernée : SwitchDate et heure du début de maintenance : lundi 17 avril à 20h heure de FranceDate et heure de fin de maintenance : lundi 17 avril à 22h heure de FranceConséquences de la maintenance : certains services liés au réseau comme le jeu ou les classements en ligne pourraient être inutilisablesSeconde maintenance :Consoles concernées : Switch, Wii U, 3DSDate et heure du début de maintenance : mercredi 19 avril à 21h45 heure de FranceDate et heure de fin de maintenance : mercredi 19 avril à 23h heure de FranceConséquences de la maintenance : certains services liés au réseau comme le jeu ou les classements en ligne pourraient être inutilisables