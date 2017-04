Voici une Information concernant le jeu Horizon Zero Dawn :Au Royaume-Uni, Sony met en place une nouvelle offre pour la Ps4 Pro. Jusqu’au 23 avril, en achetant cette console, Sony offre le jeu Horizon Zero Dawn. En espérant que cette offre temporaire arrive également en France…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1360483

posted the 04/14/2017 at 12:24 PM by link49