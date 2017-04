Les 3 constructeurs s'en sortent comme vous l'avez remarqué.C'est plus comme les 3 dernières années ou seul Sony se démarquait vraiment.Là on assiste au retour de Nintendo avec la Switch qui fait un très bon démarrage. Ca change du four de la WiiU.La PS4 continue d'avoir un rythme de croisière impressionnant.Et Microsoft depuis la sortie de la One S a augmenté ses ventes.Pour nous joueurs, c'est vraiment tout benef, les constructeurs vont devoir s'arracher niveau exclus pour se démarquer et faire la différence.Et les tiers vont soutenir en masse ces consoles qui se vendent.Ca devrait créé un effet domino qui sera bénéfique pour nous joueurs. On commence à le voir d'ailleurs.L'E3 va être énorme et les 3 ans qui viennent avec l'arrivée de la Scorpio s'annoncent très prometteuses.