Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Marvelous a dévoilé la box japonaise pour le jeu Box Fate/Extella : The Umbral Star sur Nintendo Switch. Celui-ci a été annoncé lors du dernier Nintendo Direct et sortira aux USA le 25 juillet prochain, et un peu avant en Europe, puisqu’il sera commercialisé le 21 juillet 2017…Source : http://www.gonintendo.com/stories/278053-fate-extella-the-umbral-star-japanese-boxart

posted the 04/14/2017 at 06:53 AM by link49