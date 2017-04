Le lien de la partie 1 : http://www.gamekyo.com/blog_article405890.htmlParc OhoriPlage Momochihama (La plage de Fukuoka, elle donne sur la baie de Hakata, à l’ouest de Fukuoka sur l’île de Kyushu. C’est un spot particulièrement apprécié des jeunes pour se détendre).Fukuoka Tower (La grande tour de la baie de Hakata, 234 mètres de haut. La plus haute tour japonaise en bord de mer, elle offre une vue tout à fait remarquable sur la baie d’Hakata).Bayside Place Hakata (centre commercial & Hakata Port Tower)Daimyo (Si j'ai le temps, et je pense que ça ne sera pas le cas ... c'est le quartier branché de Fukuoka, des boutiques de grandes marques aux petites friperies, café, bars, restaurants, boîtes de nuit... Tout y est !)son marché (Le Marché Jagalchi est le plus grand marché de fruits de mer, de la Corée) + le Biff Square, le Hollywood boulevard coréen (500 mètres de rues qui forment ce quartier une série de sculptures sur le thème du cinéma ainsi que les empruntes de stars du cinéma gravées à-même le sol).la Gwangalli Beach + vue sur le Pont Gwangandaegyo (plus long pont au dessus de la mer en Corée). Equipé de projecteurs artistiques, le pont arbore de splendides lumières changeant au gré du temps et à chaque saison. En journée, il met en avant sa beauté majestueuse combinée avec les attractions à proximité, et en soirée, une atmosphère romantique, attirant de nombreux résidents et touristes.The Bay 101 (Il s'agit d'un complexe artisitque et culturel réputé notamment pour ses beaux paysages nocturnes).faire un tour au marché international de Nampo + petit tour dans le Lotte Department Store (grand magasin sur plusieurs étages avec possibilité de monter sur le toit et avoir une vue à 360° sur tout Busan) + faire un tour dans le Parc Yougdusan pour ensuite monter en haut de la tour de Busanfaire un tour au marché BujeonVisiter le Temple Beomeosa (Le Temple Beomeosa est situé au pied de la fameuse montagne de Busan, le Mt. Geumjeongsan., "Le village en Lego", le "Machu Picchu coréen", le "Santorin coréen"... Gamcheon, c'est un peu tout ça. (Gamcheon la multicolore, perchée sur les hauteurs, accueille les artistes comme dans un musée à ciel ouvert. un village-bonbon multicolore avec ses maisons carrées, vertes, jaunes ou bleues alignées en "terrasse" sur les hauteurs du port, entre lesquelles on circule par un enchevêtrement de venelles).PS : 3 marchés (jagalchi, nampo, bujeon, ça risque de faire beaucoup donc je vais probablement zapper nampo ou bujeon car j'ai d'autres lieux plus important à visiter)+ Marcher au dessus des rochers et de la mer sur la passerelle vitrée. (Les visiteurs sont toujours impressionnés par la vue des vagues en train de déferler sous leurs pieds à travers le sol en verre).(la plage la plus célèbre du pays, la copacabana coréenne)., Grand magasin Shinsegae. Le plus grand centre commercial au monde qui abrite par exemple son fameuxmondialement connu (22 spas alimentés par deux différents genres d’eau de source 100% naturelle pompées à 1000m sous terre, 13 Jjimjilbangs et saunas distinctifs, ainsi qu’un spa pour les pieds en plein air). Non loin de ce Centum city se trouve également le plus grand écran de cinéma au monde en plein air.(connue pour sa plage de rochers. Caractérisée par son pic d'une hauteur de 250 mètres, la station compte également des forêts de sapins et 200 autres variétés d’arbres).(Le temple de Haedong Yonggungsa se situe sur le littoral nord-est de Busan. Le lieu offre en plus du temple un fantastique point d’observation sur la mer).(réputée pour son joli paysage parsemé de camélias et de pins. Nurimaru, un bâtiment de 3 étages, est une expression moderne du “jeongja,” un pavillon construit dans le style traditionnel coréen.Tenjin Chikagai (Un centre commercial connu pour ses magasins de mode où se retrouvent les jeunes).Canal City (Le complexe néo-futuriste, 200 boutiques sur 5 étages, un cinéma multiplexe, des hôtels et un parc d'attraction, le tout construit autour d'un canal de 200m : Canal City est une petite ville dans la ville de Fukuoka, un paradis du shopping 7 jours/7).Kinko Bay (Dolphin Port Mae par exemple), il y a des dauphins qui ont pris place dans cette baieBoard walk (Une promenade qui s’étend tout le long de la zone front de mer de Kagoshima).Minato Odori Park (illuminé le soir 100.000 leds)Centre ville de Kagoshima (Tenmonkan Shopping Street)Mont Shiroyama (Si j'ai le temps ...une vue de fou sur Kagoshima et le volcan)(l'un des 10 volcans actifs les plus dangereux au monde).Sakurajima est un volcan japonais actif situé dans la baie de Kagoshima, au sud de l'île de Kyushu. Formant quasiment une île volcanique de 80 km², il est accessible en ferry. Une altitude maximale de 1.117 mètres. Très régulièrement en éruption et propageant des cendres sur plusieurs centaines de kilomètres, il est constamment surveillé par les autorités nippones.Kagoshima est loin d'etre une destination pour touristes, loin de Tokyo, loin de Kyoto, difficile d'acces, les touristes et les etrangers sont donc peu nombreux. L'anglais est encore moins utilise qu'a Tokyo donc c'est japonais ou rien.Et c'est ce qui fait son charme d'ailleurs puisque lorsque les gens vous voient debarquer, alors vous devenez l'attraction principal de la journee.1)Le circuit (tour de Sakurajima complet en 1 heure en bus).a)A faire à pieds : les points 1 à 6, voir plan puis continuer en bus le reste du circuit (arrêt 8 puis retour au ferry).b)A voir (qui n'est pas indiqué sur le plan) :La trainée de Lave Nagisa 3 kilomètres de sentiers pédestres traverse une zone de lave créée par l'éruption géante de 1914.Le point de vue Kurokami (accès en bus depuis le port), une zone recouverte de lave. Non loin de là on peut aussi voir un torii dont il ne reste que la partie supérieure, la base ayant été ensevelie par la lave.L'Observatoire de lave d'Arimura. (Vous bénéficiez d’une vue à 360° et s’il fait beau, vous pouvez voir de la fumée s’échapper de Sakurajima. Le champ de lave parsemé de pins noirs est entouré d’une atmosphère très spéciale).L'une des spécialité de Kagoshima : Satsumaimo : gâteau à la patate douceBonus : l'appartement que je vais avoir à Kagoshima pour 2 nuits 98€ en tout, 30m² tout équipé avec balcon & vue sur le volcan, situé à 5min à pied du ferry pour prendre le bateau et voir le volcan de plus prêt (15 min la traversée)Fin du Voyage, je quitte Kagoshima le vendredi 9 juin au matin puis le shinkansen jusque Tokyo (8h de train, merci le JR PASS)Yamashiroya (Le magasin de goodies otaku à Ueno sur 7 étages) + Kanda Myojin (Un sanctuaire shinto prisé par les «Otaku»)Nakano Broadway (L'alternative shopping otaku)AkihabaraTokyo Dome / RyogokuHondôri Shopping ArcadeJudain hair beauty salonRamener du SojuTypiques de la région : le bibimdangmyeon (mélange de nouilles et de sauce piquante), le gâteau ssiathotteok (composé de graines et de sucre doux) & le YubujumeoniAkihabara : AKB 48 Café & Shop / Maid Café / School Girl CaféShibuya : Neko CaféGinza : Kuri Saké 100 / UniqloMes chambres d’hôtels, appartement en photos : http://comemories.com/0da793