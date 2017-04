Si ça peut donner des idées à certains, il y a certainement des endroits que vous ne connaissez pas. Voici mon planningAsahi Art SquareTokyo SkytreeTemple Senso-ji (le soir beaucoup plus beau)Bateau rivière Sumida + Hamarikyu GardenOdaiba (Fuji TV, Tokyo Joypolis)GinzaHarajuku Condomania + Omotesendo (Les Champs-Élysées de Tokyo)ShibuyaKabukichoShimokitazawaTodoroki Keikoku (la petite jungle de Tokyo)Roppongi / Roppongi HillsPort de Nagoya (Aquarium)Nagoya Dome Baseball1)Oasis 21 (Exemple de boutique : Un Pokemon Center) + marché organique le matin. Oasis 21, un centre commercial pas comme les autres : Architecture moderne et originale qui ne passe pas inaperçue -> Un toit qui ressemble à un vaisseau spatial en train d'atterrir2)Tour de télévision de Nagoya3)Grand magasin Sakae Skyle sur plusieurs étages dont une boutique Jump shop par exemple1)Longue Galerie Marchande de Manmatsudori (à Osu)2)Temple Osu Kannon (Le temple aux trésors) Outre la précieuse statue de Kannon, le temple abrite des ouvrages d’une valeur inestimable. Une bibliothèque construite sous le bâtiment principal renferme environ 15 000 œuvres classiques, japonaises et chinoises. Tous les 18 et 28 du mois, les terrains du temple accueillent un marché aux puces. Avec environ soixante stands vendant de tout, c’est une véritable caverne d’Ali Baba.Marché aux puces devant le Temple Osu KannonTemple Kosho-jiTemple Togan-ji -> Situé dans un quartier résidentiel calme à proximité de la gare de Motoyama, Tôgan-ji est certainement le secret le mieux gardé de la ville. Paisible temple bouddhiste fondé au 16ème siècle, l'attraction phare des lieux n'est autre qu'une énorme statue de Bouddha d'un vert vif de dix mètres de haut. Le site du temple en lui-même est tout aussi attrayant : il abrite une petite forêt de bambous, un cimetière pour animaux de compagnie, et un grand nombre de caractéristiques indiennes, telles que les détails sur la lanterne près du hall principal, et les éléphants en plein duel sur le brûleur d'encens.puis Direction Osaka pour une nuit (la nuit du 28 Mai)Osaka Castle et ses alentoursTobita Shinchi. (Si je suis seul ce soir là, ce que je ne pense pas mais sinon direction Tobita). Une visite à Tobita Shinchi, c’est retourner dans le Japon d’avant guerre !Dôme de la bombe A (Le vestige de la bombe atomique, le dôme de Genbaku est le seul édifice qui a survécu à l’explosion de la première bombe atomique sur la ville de Hiroshima en août 1945).L'Atomic Bomb Hypocenter (Le Ground Zero)Parc du mémorial de la paix (le cénotaphe du mémorial , la flamme de la paix)Shukkei-en (Les fleurs du souvenir ! Le parc se trouvait à quelques dizaines de mètres seulement du « ground zero », le point d'impact de la bombe atomique).L'île sacrée du Japon. L'un des trois plus beaux sites du Japon grâce notamment à son torii et son sanctuaire shinto flottantsSanctuaire ItsukushimaQuartier Machiya-doriLe vieux chemin Yamabe-no-komichi.Parc Momijidani (La promenade aux érables, c'est également l'occasion de croiser des cerfs shika).Mont Misen (Miyajima vu du ciel, culminant à 535 mètres au-dessus du niveau de la mer, le Mont Misen est le lieu parfait pour admirer la baie de Miyajima. Un incontournable de l’île ! Une vue à couper le souffle).Le temple Daisho-in. (Les 500 statues Rakan)Le temple Senjokaku. (Le Pavillon aux 1000 tatamis)Le Gojunoto. (La pagode la plus haute du Japon, 61m sur 5 étages)Rue commerçante Omotesando (la plus grande spatule à riz en bois du monde,plus de 5 mètres s'y trouve)Plage de Tsutsumigaura (Si j'ai le temps .... Au coeur de la Mer Intérieure de Seto, une plage de sable blanc de 700m).Musée du Mémorial pour la Paix. (Ce musée retrace le drame de la bombe atomique larguée sur la ville en 1945).Futaba no Sato (Chemin de l'Histoire) + Pagode de la paix. (Sanctuaire dédié à la paix universelle et au recueillement, la pagode de la paix domine toute la ville de Hiroshima depuis le mont Futaba, dont l'ascension des pentes boisées offre une très jolie promenade).