Voici une Information autour de la Nintendo Switch :On savait que la Nintendo Switch était la console la plus vendue sur ce marché en 24 heures pour une console Nintendo, faisant mieux que la Wii par exemple. NPD précise que cette dernière est la console la plus vendue en mars, devant la Ps4 et la Xbox One. En une semaine, la console s’est vendue à plus d’un demi-million. De plus, la Ps4 s’est plus vendue que la Xbox One. Cela marque le cinquième mois consécutif que la Ps4 la dépasse sur ce marché. Il semblerait que sur le mois entier, la Nintendo Switch ait dépassé le million…Source : http://nintendoeverything.com/march-2017-npd-switch-was-the-best-selling-hardware-in-the-u-s/