Une interview assez originale, puisquedirecteur général dese voit interviewé, Directeur Créatif de chez. Les deux hommes se retrouve au tour d'un café, pour revenir sur de développement dedepuis les premiers prototypes du projet jusqu’à sa sortie. Ils abordent donc l'exploration d'un nouveau genre, la philosophie derrière la conception du jeu ou encore la naissance de la nouvelle tête PlayStation.On également droit à quelques anecdotes comme le second projet dans un univers steampunk qui avait été retenu aux côtés de Horizon parmi les 45 concepts. (Un jour peut être ? =P )Le studio continue toujours sa campagne de recrutement, on imagine bien que c'est pour la suite.2 gifs de sunhilegend

posted the 04/13/2017 at 10:18 PM by lightning