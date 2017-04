Throughout April, NOA territories will receive the last shipments of Nintendo Entertainment System: NES Classic Edition systems for this year. We encourage anyone interested in obtaining this system to check with retail outlets regarding availability. We understand that it has been difficult for many consumers to find a system, and for that we apologize. We have paid close attention to consumer feedback, and we greatly appreciate the incredible level of consumer interest and support for this product.

Après le bundle Mario Kart 8 Deluxe exclusif Russie, on enchaîne avec une autre news, cette fois il s'agit de l'arrêt de production de la NES Classic, tout du moins au USA mais cela devrait se généraliser. Ce mois d'avril devrait être le dernier mois d'approvisionnement en exemplaires. Selon Nintendo, la NES Classic était dès le départ destiné à être un produit éphémère. C'est donc le moment ou jamais de vous procurer la console officiellement si vous avez une part de nostagie en vous, avant qu'elle ne soit disponible qu'à des prix exorbitants.