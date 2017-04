Salut les potes.J'ai enfin décidé de me monter un bon pc gamer qui me permette de faire tourner tous les jeux actuels et ceux à venir en ultra. Pour se faire je suis allé sur Topachat et je me suis fait cette config. Je voulais donc l'avis de ceux qui s'y connaissent.Est-ce une bonne config?Je vais pouvoir faire tout tourner en ultra avec?Une idée sur la "durée de vie" de celle-ci?J'attends vos avis, conseils, recommandations.La config -->