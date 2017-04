... Exclusivement en Russie. Si vous avez suivi la rumeur, c'est désormais confirmé.Encore un coup de Poutine et son abus de veto XD.D'après un représentant de la firme qui se serait confié à GameSpot, Nintendo n'aurait aucune intention de vendre le bundle Mario Kart 8 Deluxe dans les autres pays autre qu'en Russie. Et pourquoi ? Et bah on ne le saura jamais.Mais bon ça pourrait arriver chez nous comme dans le reste du monde plus tard, m'enfin ça reste assez incompréhensible de ne pas le faire maintenant. Nintendo !Franchement, ceux qui ont pris la Nintendo Switch, qui aurait souhaité un ptit bundle Breath of the Wild ou Bomberman R au lancement ? Ce manque de bundle, ça m'inquiète un peu pour a fin d'année mais je ne vois vraiment pas comment Nintendo ne ferait pas de bundle avec Super Mario Odyssey, maintenant que le parc comment à s'étoffer et qu'il faudra attirer de nouveaux clients.