Salut à tous je pense que killer instinct 3 va être annoncé sous peu ! Je viens de répondre à l enquête du Xbox live reward et la dernière question killer instinct 3 est mentionné avec à côté bientôt disponible ! Si cela est vrai j ai hâte de voir ça

posted the 04/13/2017 at 06:19 PM by shadowjago