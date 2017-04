Voici une Information concernant le jeu Hey! Pikmin :Le prochain jeu de Nintendo sera uniquement jouable en 2D. Cela veut dire que le jeu n’utilisera pas la 3D stéréoscopique de la console. Pour rappel, le jeu sortira sur 3DS le 28 juillet prochain, et sera accompagné pour l'occasion d'une Figurine Amiibo…Source : http://nintendoeverything.com/hey-pikmin-doesnt-support-stereoscopic-3d/

posted the 04/13/2017 at 03:40 PM by link49