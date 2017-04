Salut tout le monde,Aujourd'hui je vous propose de (Re)découvrir le Need for Speed The Run sur PC, il nous avez vendu du rêve avant sa sortie mais une fois là beaucoup critiqué, mais pour ma part, il a eu le mérite de me tenir en haleine jusqu'à la fin.Un jeu sorti en 2011 et qui je trouve a plutôt bien vieilli au niveau des graphismesBon visionnage