Le jeu Dirt 4 aura droit à un édition steelbookLe jeu sera disponible le 9 Juin sur PS4, PC et OneLe jeu Valkyria Revolution est en préco, mais que la version simple. Pas de version limitée chez nous ?N'oubliez pas, qu'en commandant en passant par les liens, je pourrais refaire des concours Monopoly Zelda 26€

posted the 04/13/2017 at 02:13 PM by leblogdeshacka