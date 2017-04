On entend beaucoup parler de la Xbox Scorpio et ça risque de s’accélérer à l’approche de l’E3 2017, mais pas trop car la machine ne nous sera dévoilé que lors de l’événement. En effet, Microsoft confirme que la Xbox Scorpio nous sera dévoilé officiellement lors de l’E3 2017, durant sa conférence au mois de juin.Les spéculations concernant une éventuelle présentation de la machine bien avant l’E3 2017, sont donc inexactes, il faudra effectivement attendre le grand salon de jeu vidéo pour enfin avoir un aperçu clair de cette console. Microsoft ne compte pas nous dévoiler sa console avant son événement de l’E3 2017, qui prendra place le 11 juin prochain à 23h (heure française).Ce n’est que lors de cet événement que nous aurons enfin une première impression sur cette fameuse Xbox Scorpio, qui fait couler beaucoup d’encre depuis son annonce l’année dernière. Décidément, l’E3 semble vraiment très intéressant cette année et on a hâte de voir un peu ce que ça donne aussi bien du côté de chez Microsoft que Sony, qui risquent tous les deux de mettre le feu sur scène. On espère seulement que la Xbox Scorpio tiendra ses promesses en tout cas, on reste curieux et vous pourrez bien évidemment retrouver les détails, ainsi que le visuel de la machine lors de la conférence de Microsoft. Vous pourrez la suivre en direct, sur le blog dès le 11 juin prochain. https://news.xbox.com/2017/04/13/project-scorpio-most-powerful-place-to-create-and-play/?ocid=ProjectScorpio_soc_omc_xbo_tw_Photo_lrn_4.13.1