En fait je me pose la question pour cette E3 qui va être énorme en termes d'annonces surtout pour Microsoft avec la Scorpio et Nintendo avec la Switch.Sony étant en position de force pour le moment mais va devenir certainement challenger face à la Scorpo (je pense), à votre avis la PS4 Pro va t-elle baisser de prix ou pas? quel sera la contre attaque de Sony face aux deux constructeur?

posted the 04/13/2017 at 01:58 PM by shincloud