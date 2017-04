Voici une Information autour du jeu Dragon Quest XI :Selon Shinbobi, les réservations sur Amazon Japon représentent actuellement sur Ps4 60% du total, contre 35% pour la version 3DS et 5% pour le Pack Ps4+3DS. De plus, il estime que le jeu se vendra à 3.5 millions d’exemplaires rien qu’au Japon, la version 3DS s’écoulant à 2.3 millions et la version Ps4 à 1.2 millions. Pour rappel, le jeu sortira le 29 juillet prochain...Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=233854174&postcount=308