Salut à tous j'ai une question à propos de deux messages que j'ai reçu sur le xboxlive ;

Enjoy a special offer of 5$ from xbox towards any purshase!Check out the Spring Sale and save up to 67% on games.Redeem this token by april 18,2017(le code)and spend within 90 days after redemption.

Donc mon soucis c'est que j'ai reçu le meme code mais cette fois de 4e sur un compte qui n'est pas le principal juste un compte que je me sers 1 fois tous les 6 mois..quand je rentre ces codes ce sont des cartes microsoft de 5e et 4e?je trouve ça un peu suspect en fait.merci de me dire si quelqu'un a déjà eu des codes comme ceux ci..