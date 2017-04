Actu

En revanche ce ne sont pas les mêmes jeux qui sortent sur les stores de chaque console, je vous propose donc, à compter d'aujourd'hui, de relayer les jeux aca Néo Géo de la semaine en cours. On commence donc par aujourd'hui, jeudi 13 avril 2017.La Switch de Nintendo accueille cette semaine SAMURAI SHODOWN IV, un jeu de combat sorti en 1996 et qui proposait pour particularité une jauge de colère pour pimenter les affrontements.De son côté la Xbox One accueille SENGOKU 2, un Beat them all sorti en 1993.Voilà, je vous dit à la semaine prochaine pour les prochains jeux de la reine de l'arcade à sortir sur nos consoles current gen.