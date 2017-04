Voici des Images autour des Figurines Amiibo :On commence par les deux à l’effigie de Cloud.Et les box de ces Figurines Amiibo :Et on passe aux deux à l’effigie de Bayonetta.Et là aussi les box de ces Figurines Amiibo :Pour rappel, ces deux Figurines Amiibo, accompagnées de celles de Corrin du jeu Fire Emblem Fates, sortiront le 21 juillet prochain en France…Source : https://twitter.com/Amiibofrance/status/852292619992530944

