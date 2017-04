Bon alors vous avez matter les 2 premiers episodes dispo de la saison 5?



Etant fan de la serie j etais content mais la en 9 episodes je me demande comment ils vont faire pour ne pas expedier le truc a l arrache...



Le Michael different est pas mal mais on n y croit pas une seconde...



C est cool qu ils aient refait une saison... mais 9 episodes et pour apres s arreter la... sans suite autant ne pas revenir... meme si ca fait plaisir...



le 2eme episodes a perdu 500000 telespectateurs par rapport au premier... Catastrophique donc.



Et vous, qu en pensez vous?