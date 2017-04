Concernant la story, Sonic a perdu son combat contre Dr. Eggman. Eggman a obtenu un nouveau pouvoir, l'armée d'Eggman a réussi à conquérir 99 % du monde entier, C'est suite à l'utilisation de ce nouveau pouvoir d'Eggman que le Sonic old-school est apparu et qu'il a décidé de sauver le monde avec le Sonic moderne.



Concernant le 3ème gameplay, Takashi Iizuka a précisé que le troisième personnage ne proviendra pas de Sonic Boom. Il s'agirait en réalité d'un personnage « inattendu ».



D'après Famitsu et ses impressions sur la version alpha, le système de boost provenant de Sonic Unleashed sera l'étape la plus importante pour terminer les stages et les défis en contre-la-montre avec le Sonic moderne. En incarnant le Sonic old-school, le gameplay reviendra simplement à de l'action en 2D



Iizuka a aussi annoncé que Sonic Forces sera présenté et jouable à l'E3 2017, et que le jeu est en développement depuis 2013, juste après lost world.