je rajoute une review certes en allemand mais au moins ils montrent bien le jeu même si plus à jour au niveau des menu.







perso je suis bluffé tellement le jeu est superbe en plus d'avoir une DA de fou furieux ultra varié sf, heroic fantasy.



les combats sont excellents, l'ost fabuleuse(ce main thème :love)







bref foncez c'est gratos et ça tue.