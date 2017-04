Bonjour,



Je suis régulièrement les news ici mais je ne m'étais pas connecté depuis 2008, que le temps passe vite.



Je me connecte pour vous demander une coup de main sur l'achat d'une nouvelle télé.



La mienne date d'il y a au moins 8 ans et je cherche une télé avec un budget d'environ 1000 Euros. Alors évidement j'ai écumé les différents sites et comparateurs mais bon, entre les tests qui finalement datent de 2015 et les avis qui semblent pas vraiment clairs, difficile de s'y retrouver.



Je ne cherche pas une télé forcément 4k, mais au moins HDR et une diagonale de 40 à 48 pouces.



Alors si quelqu'un peut me filer un coup de main pour me décider, en sachant que j'aime beaucoup la marque sony, sans parler des consoles, j'aime juste beaucoup leur design et qu'il sorte une nouvelle gamme, la XE80 avec la XE8005 et la XE8096 ou je ne comprends d'ailleurs pas la différence entre les 2 à part le prix bien sûr.



Bon en tout cas merci d'avance à ceux qui pourront éclairer ma lanterne qui est seulement en HDReady pour l'instant ^^