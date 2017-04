Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Ce qui suit serait le contenu du prochain Nintendo Direct :On peut voir que le jeu Monster Hunter Stories sortirait chez nous, et Super Smash Bros. for Nintendo switch serait dévoilé. Pour le Bundle Nintendo Switch, il devrait s’agir de celui-là :Des Figurines Amiibo seraient aussi dévoilées. Réponse dans quelques heures…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=233801308&postcount=2149