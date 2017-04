En plus de publier un article consacré au kit de développement de la Xbox Scorpio, le site Gamasutra a également mis en ligne une longue interview de Phil Spencer dans lequel ce dernier parle de la vision de Xbox pour la Scorpio mais aussi de l'avenir. Même si la filiale de Microsoft prépare actuellement le lancement de la Xbox Scorpio, elle a logiquement un oeil déjà tourné vers l'avenir.Avec la montée en puissance du jeu dématérialisé et du jeu en streaming, certaines personnalités et autres analystes estiment que les consoles de jeu vidéo sont vouées à disparaître. De son côté, Phil Spencer croit toujours en l'utilité et l'importance des consoles :Si l'arrivée de la PS4 Pro et de la Xbox Scorpio en cours de génération pourrait faire croire à un raccourcissement des cycles de vie des consoles, et à la mise sur le marché d'itérations d'une même console plus fréquemment, Phil Spencer estime quant à lui que l'inverse est tout à fait possible. Selon lui, les évolutions technologiques à venir ne justifieront pas nécessairement l'arrivée rapide de nouvelles consoles :http://www.gameblog.fr/news/67515-xbox-two-l-apres-scorpio-est-deja-en-cours-phil-spencer-evoq