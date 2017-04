C'est avec une vidéo Making Of sur la chaine officielle youtube Resident Evil que l'on apprend que la suite de Resident eVII (le jeu d'horreur événement de l'année) est déjà en chantier, à savoir que le jeu mettra toujours en scène des personnages qui essayeront par tous les moyens de sortir d'une situation catastrophique (comme quasi chaque épisode de la saga culte), que RE VII est le début d'une nouvelle série Resident Evil (saga Umbrella RE 0 à RE CV, saga Las Plagas RE 4 à RE 6), que le jeu gardera bien l'aspect survie et horreur du précèdent volet (RE 7 donc) mais qui sera assez différent...nouvelle caméra? une ville comme terrain d'horreur? un peu plus d'action?C'est Jun Takeuchi qui nous apprend tout ça, a exactement 7min58 de la vidéo making of part 4 de Resident eVII :A savoir que le Remake du légendaire Resident evil 2 (considéré comme un des meilleurs jeux playstation 1 dans son genre et un des meilleurs volets de la série) est toujours sous silence depuis son annonce, sans aucune date de sortie et surtout sans aucun teaser ou trailer, laissant des millions de fans dans le doute complet sur l'orientation de ce Remake très attendue. FPS VR ? Caméra fixe? Caméra TPS? Les doubles scénarios supprimés? De la coop façon RE 5 et 6 dans la campagne?Il faudra surement attendre l'E3 2017 pour avoir un minimum de réponse ou au pire le TGS 2017.