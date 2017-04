Histoire



Pour faire simple, suite à une accusation à tord, notre héros est envoyé chez un tuteur à tokyo. Sojiro, en bon gérant de café, va essayer de nous remettre sur le droit chemin mais cela est sans compter sur les sollicitation d'igor qui va nous donner pour mission d’éliminer la corruption du cœur des gens.

Le scénario est moins intimiste que persona 4 et va plus dans le trip des complot politique à la façon de persona 3.

Bon ne le cachons pas, ce jeux ne conviendras pas à tous, ceux qui vois des articles genre ce jeux est génial faites gaffe et voici pourquoi:

-sur 10h de jeux 1h30 à 2h de palace mais aussi 1h de mementos soit 7h sur 10 c'est du dialogue et de la gestion de vie et le tout en anglais.

-j'ai finis le jeux en 81h

-j'ai donc passé environ une vingtaine d'heure en donjon et une cinquantaine à lire des dialogues.

persona 5 est génial mais de la même façon que je ne vais pas dire à un joueur casual de jouer à bloodborne, n'importe qui ne peux pas avoir la motivation de finir ce genre de titre.



Gestion de vie



Les socials links sont toujours aussi important sauf que cette fois, ils sont plus nombreux et les personnages secondaire plus développé. Il est possible de vivre une relation amoureuse avec les 4 filles du groupes mais aussi avec une élève d'une autres école, une astrologue, une doctoresse voir sa prof principal, autant dire que c'est pas les couguars qui manquent dans le jeux lol. D'ailleurs il est possible d'être en couple avec toute mais attention car la punition viendras tomber le jour de la saint valentin pour les infidèles mdr.

Pour ces interaction sachez toutefois que le donjon final se termine le 24 décembre donc au delà de cette date il n'est plus possible de tisser des liens.

Sinon le système de gestion relationnelle est identique à persona 4.

Après 81h de jeux j'ai enfin finis persona 5, je vous donne un petit avis à chaud maintenant désolé pour l'absence d'images, je rappel à certains que pour avoir le droit de sortir le jeux en occident sans censures, atlus/sega a été obligé de désactiver la fonction de capture du jeux.Bon pour faire simple auprès des connaisseurs persona 5 = persona 4 + persona 3En gros on a deux types de donjons:-Les palaces: en gros ce sont des donjons de types persona 4 mais prédéfinis. En effet persona 4 avait des paliers de boss avec des map normal et des étages intermédiaires dont les map été aléatoire ce qui n'est pas le cas ici. Ces derniers ne peuvent plus être revisité une fois achevés.-Pour les map aléatoires, il faut s'orienter vers le mementos qui équivaux à la tour de tartaros de persona 3. Celle-ci est accessible à tous moment, on peux y faire du leveling, capturer les personas rencontrés dans les palaces, trouver des trésors et réaliser des quêtes annexes.Attention toutefois ce donjon optionnel feras peser son poids à la fin du jeux quand à la fin disponible.La BO est génial, l'histoire offre pas mal de surprise, le background et la gestion des menus génial sans oublié l'exploration en mode infiltration. maintenant pour être franc je préfère le 4 même si j'ai adoré le 5.D'abord le jeux fait trop dans la surenchère 81h pour un rush et même pas à 100% c'est assez lourd.Ensuite les perso sont géniaux mais dans P4 golden, chaque donjon été attaché à un perso ce qui permettais de travailler à fond son histoire, ici on rencontre nos perso dans des donjon qui sont affilié à d'autres persos, le background des persos principaux est donc moins mis en avant en dehors de futaba (certainement le meilleur passage pour moi du jeux, son palace égyptien)Enfin pour finir, trop de twist tue le twist je compte plus le nombre de situations désespéré qui se retourne.Bref, persona 5 rend ces lettres de noblesse au j-rpg pour un jeux très généreux mais peu être trop au risque de décourager les nouveaux venus.