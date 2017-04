Digital art

Salut les Gamekyoistesje publie le premier chapitre de ma bande dessiné, laissé votre avis sur le premier chapitre.Titre: L'île-MondeSynopsis:Une histoire de fantasy sombre, de vengeance se passant sur île inexplorée aussi belle et enchanteresse que dangereuse et traîtresse.Un monde cruel en proie à la guerre où un homme essaie de trouver sa place.Magie, science, paganisme et religion, tout ici s'entremêle dans un tourbillon qui ne laisse derrière lui que cendre et fracas.