Il sera très certainement présenté officiellement lors du prochain Nintendo Direct qui sera diffusé le 13 avril à 0h00, mais le premier bundle de la Switch, contenant Mario Kart 8 Deluxe en version physique, a fuité via la boutique russe de Nintendo. Comme l'ont remarqué plusieurs personnes sur Reddit, le bundle sera vendu en deux versions : une avec deux Joy-Con gris (en précommande ici) et l'autre avec un Joy-Con rouge néon et un Joy-Con bleu néon (qui peut être réservée à cette adresse). Le prix du bundle est fixé à 24 999 roubles russes pour chaque version. Pour le moment, ce bundle est uniquement confirmé pour l'Europe et sa sortie est prévue pour le 28 avril, soit en même temps que le jeu.