Récemment, après 10 ans je me suis décidé à me faire la série animé Evangelion, et c’était super cool. Mais en allant fouiller sur le net j’ai découvert qu’il existait tout un tas de rajouts et autres versions annexes, et difficile de faire le tri dans tout ça.Est ce qu'il aurait quelqu'un assez connaisseur ici pour m'éclairer sur ce qui vaut vraiment le coup d’être vu parmi les épisodes Director’s Cut, Death and Rebirth, End of Evangelion et les 4 Rebuilt of Evangelion ?Sinon y a-t-il de grosses différences avec le manga ?Suite au visionnage d’Evangelion, je me suis chauffé pour les Cowboy Bebop, j’en suis à la moitié et encore une fois c’est complètement ouf, donc j’en viens à ma dernière question :Auriez vous des super animés issue de la vague des années 90 à me conseiller ? Sachant que je recherche des séries finies, plutôt courte.