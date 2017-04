Voici une Rumeur autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Selon les Enseignes Argos, le jeu sortirait bien en fin d’année sur Nintendo Switch, et plus précisément en automne, au prix de 59.99£. Si cela se confirme, cela voudrait dire qu’on pourra y jouer entre le 22 septembre et le 21 décembre 2017. Rappelons que le jeu sortira bien en 2017 selon les plannings officiels de Nintendo…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1359898