pardon pour la qualité des gifs ils sont pris d'un vieux stream tout moisivoici les anciensEt voici quelques infos intéressante tirée d'une FAQil y aura de la pêcheDe l'exploration sous marineDe la faune avec système de menaceDes PNJ mais ils vont pas en mettre des masses ils veulent que se soit les joueurs les autres PNJ mais chaque PNJ du jeu sera travaillé et aura son propre caractèreDe la customisation de bâteau avec différentes sortes de navireOn pourra fumer une pipePour l'instant les dégâts sont limités mais ils comptent travailler ça ils ont même fait des test avec la technologie de Crackdown 3 ( le Claude )Il y aura des minis jeux de dé ( cartes ? ) dans les tavernesLa cabine du capitaine contiendra des interactions

posted the 04/12/2017 at 01:11 PM by diablo