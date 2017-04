Square Enix, porté par le joli succès de NieR: Automata, a décidé de réédité Nier, l'opus original devenu culte avec le temps, mais un peu boudé à son lancement. Ce sera l'occasion de redécouvrir l'Action-RPG sorti en 2010 sans forcément devoir payer un bras sur eBay (allez voir, c'est hallucinant).C'est via sa page Facebook que Square Enix France a indiqué ceci :Et si nous vous proposions une petite réédition de ce mythe sur PlayStation 3 ? Restez à l'affût.Un petit clic sur le lien accompagnant l'annonce nous renvoie vers le store en ligne et la page produit de la version PlayStation 3 de Nier (coucou les joueurs Xbox 360). La simple réédition, comme le précise la firme nippone avant que certains se demandent s'il y aura des bonus, coûtera 29,99 € et il faudra visiblement passer par une liste d'attente avant de la recevoir.Dat troll