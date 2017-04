Désolé pour la blinde d'articles mais là il fallait que je le mette.Leak de Star Wars Battlefront 2 et franchement zizi tout durTout les persos seront là (ou presque, avec le Season pass c'est sur) et les décorsje sens la blinde de de Mao et le solo de malade.[video]http://m.youtube.com/watch?v=TgUWJgV2poM[/video]Il va falloir mater la vidéo vite avant qu'elle ne soit effacéeLe bonus de préco proposera les les héros de Star Wars VIII

posted the 04/12/2017 at 01:47 AM by leblogdeshacka