La fin de la deuxième Beta vient de s'achever sur Steam, l'occasion pour Ready At Dawn de dévoiler la date de sortie du jeu qui sera le 21 Avril 2017 au prix de 29,99€ (27,99€ sur Steam).



Au total, le je proposera:

- 3 modes de jeu (DeathMatch, Team DeathMatch et FormBall)

- 5 classes

- 9 arènes (dans 3 mondes)

- 36 personnages



Bien sur le jeu tourne à 60FPS constant (j'ai pu testé la Beta, et sur PC, c'est le cas sans demander une configuration de folie...). Les developpeurs ont déjà pas mal d'idées pour la suite du jeu de ce qui est dit.

(A titre personnel, j'espère au moins voir un mode classé et un mode "domination")



A cette occasion, il est spécifié que le pack "Founders" sera offert lors d'une précommande mais aussi lors de la première semaine qui suit le lancement du jeu. Ce pack vous donnera accès à 4 nouvelles formes gratuitement qui pourront néanmoins être obtenues par le jeu avec les poitns d'XP (une manière de ne léser personne).



Pour plus d'informations sur le Founders Pack: