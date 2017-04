C'est quoi ces serveurs en mousse la ? Les mecs sont même pas foutu d'organiser un lancement d'event comme il faut !! Sympa le jeux à 50€-60€ où l'on peut pas jouer quand on veut !Sinon, pour passer un peu le temps, vous souhaitez surtout obtenir quoi lors de cet event ? Je vise en priorité le skin de MCCREELa nouvelle intro de DV.a me fait délire aussiPour ceux qui veulent voir > https://playoverwatch.com/en-us/events/uprising/

posted the 04/11/2017 at 08:11 PM by xxplosiiv