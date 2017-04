Voici une Information concernant le jeu Ultra Street Fighter II : The Final Challengers :Si vous réservez puis achetez votre jeu dans une Enseigne Micromania, vous obtiendrez un T-Shirt exclusif. Pour rappel, le jeu sortira le 26 mai prochain sur Nintendo Switch…Source : http://www.micromania.fr/ultra-street-fighter-ii-the-final-challengers-77113.html

posted the 04/11/2017 at 06:45 PM by link49