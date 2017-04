Salut à tous,



Je viens à vous aujourd'hui pour vous parler de this will destroy you un court-métrage réalisé par moi-même.







Réalisé en 1 jour 1/2 avec une amie. (soit deux personnes).

TWDY narre les aventures de Even, jeune femme devant accomplir sa quête.



J'espère que vous aimerez, si vous avez des questions, n'hésitez pas.