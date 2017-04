J'ai enfin terminé ce Zelda Breath Of The Wild! Merci à la portabilité de cette console qui m'a permis de jouer n'importe ou, n'importe quand et de gagner du temps! Alors oui ce Zelda est superbe, vaste, varié avec une durée de vie conséquente! Quel régal, l'immersion est totale dans ce jeu! Merci à l'inspiration de The Witcher III qui a permis à ce Zelda Breath Of The Wild d'être un jeu exceptionnel! En revanche il souffre techniquement, il faut être sincère! De plus le monde d'Hyrule me semble vraiment vide par rapport à The Witcher III ou Fafble dommage! ET c'est quoi cette fin de jeu en carton pate! Vraiment c'est baclé! L'apothéose est l'impossibilité de continuer le jeu après avoir battu Ganon, au final on sait pas ce que devient le monde d'Hyrule après avoir combattu Ganon! On recommence systématiquement avant ce combat... Ça fait tache en 2017 quand même... Malgré ces défauts ce Zelda Breath Of The Wild reste top! Bon jeu!